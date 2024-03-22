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22:40 (мск), источник: Sport24

Президент «Барселоны»: Хочу, чтобы Хави остался. Он еще не принял окончательное решение

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул на то, что Хави может остаться на посту главного тренера клуба. Ранее сам специалист заявлял, что покинет пост по окончании сезона.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Я никому даже звонить не буду, пока Хави точно не решит, что хочет уйти. Он уже знает об этом. Я бы хотел, чтобы он остался.

Он продолжает говорить, что уйдет в июне, но посмотрим. Мы не хотим оказывать на себя давление, заставляя принимать решение, потому что-то, как сейчас идут дела, нас устраивает.

Любому тренеру, который придет, придется адаптироваться к нашей структуре. “Барса” выше тренеров, игроков, президентов и руководителей. Мы создали успешную модель, и тренеру придется адаптироваться.

Кто бы ни пришел, ему придется подождать до конца сезона, потому что мы ничего не трогаем, пока Хави не примет окончательное решение», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

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