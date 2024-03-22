Президент «Барселоны»: Хочу, чтобы Хави остался. Он еще не принял окончательное решение

«Я никому даже звонить не буду, пока Хави точно не решит, что хочет уйти. Он уже знает об этом. Я бы хотел, чтобы он остался.



Он продолжает говорить, что уйдет в июне, но посмотрим. Мы не хотим оказывать на себя давление, заставляя принимать решение, потому что-то, как сейчас идут дела, нас устраивает.



Любому тренеру, который придет, придется адаптироваться к нашей структуре. “Барса” выше тренеров, игроков, президентов и руководителей. Мы создали успешную модель, и тренеру придется адаптироваться.



Кто бы ни пришел, ему придется подождать до конца сезона, потому что мы ничего не трогаем, пока Хави не примет окончательное решение», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.