Текущие события
Футбол. Первая лига
14:00
Торпедо
Кубань
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Арсенал
Футбол. Первая лига
16:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
СКА-Хабаровск
Футбол. Сборные
20:00
Ирландия
Бельгия
Футбол. Сборные
20:00
Словакия
Австрия
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
22:00
Дания
Швейцария
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Германия
Футбол. Сборные
23:00
Хорватия
Тунис
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина
Сальвадор
30
Футбол. Сборные
22.03
Испания
Колумбия
01
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
17.03
Атлетико
Барселона
03
17.03
Райо Вальекано
Бетис
20
17.03
Лас-Пальмас
Альмерия
01
17.03
Вильярреал
Валенсия
10
17.03
Севилья
Сельта
12
16.03
Атлетик
Алавес
20
16.03
Хетафе
Жирона
10
16.03
Осасуна
Реал
24
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Атлетика» Уильямс: Называйте меня плохим парнем, но не трогайте мой цвет кожи

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс высказался о проблеме расизма в современном футболе.

АтлетикЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Называйте меня плохим парнем, скажите, что вам не нравится, как я играю. Но не трогайте мой цвет кожи и ещё тысячу других вещей. Необходимо проявлять нулевую терпимость [к подобному поведению]», — приводит слова Уильямса AS в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

 До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь