Игрок «Атлетика» Уильямс: Называйте меня плохим парнем, но не трогайте мой цвет кожи

«Называйте меня плохим парнем, скажите, что вам не нравится, как я играю. Но не трогайте мой цвет кожи и ещё тысячу других вещей. Необходимо проявлять нулевую терпимость [к подобному поведению]», — приводит слова Уильямса AS в соцсети Х (ранее Twitter).