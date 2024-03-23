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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Барселоны» заявил, что клуб собирается расторгнуть контракт с Nike

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб собирается расторгнуть действующий контракт с американским спортивным брендом Nike.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Мы сказали Nike, что на основании нарушений, которые мы считаем вопиющими, мы расторгнем контракт. У них было 45 дней, чтобы выплатить нам компенсацию, они этого не сделали, и мы сообщили им, что контракт расторгается, на что они ответили предупредительными мерами, и сейчас мы ищем решение по этим мерам.

Они пытались улучшить контракт, но приложили усилия, которых недостаточно, потому что мы знаем, что рынок платит больше», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкая компания Puma предлагает сине-гранатовым подписной бонус в размере € 100 млн. Помимо подписного бонуса, бренд из Германии готовв платить «Барселоне» ежегодно фиксированную сумму в размере € 120 млн.

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