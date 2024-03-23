Президент «Барселоны» заявил, что клуб собирается расторгнуть контракт с Nike

«Мы сказали Nike, что на основании нарушений, которые мы считаем вопиющими, мы расторгнем контракт. У них было 45 дней, чтобы выплатить нам компенсацию, они этого не сделали, и мы сообщили им, что контракт расторгается, на что они ответили предупредительными мерами, и сейчас мы ищем решение по этим мерам.



Они пытались улучшить контракт, но приложили усилия, которых недостаточно, потому что мы знаем, что рынок платит больше», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.