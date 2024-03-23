«Барселона» отказалась продавать 16-летнего футболиста Ямаля

По данным газеты, предложение по Ямалю каталонцам делал французский «Пари Сен-Жермен».

«У нас было предложение на 200 млн евро по Ямалю, но отказались. Потому что мы доверяем мальчику и верим в его спортивное будущее. У нас нет необходимости кого-то продавать, мы находимся в процессе восстановления экономики и уже видим свет в конце туннеля», — сказал Лапорта.

Ямаль является воспитанником «Барселоны», он дебютировал за «сине-гранатовых» в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 16 дней, став самым молодым футболистом, сыгравшим в официальном матче за «Барселону». Ямаль забил четыре мяча и отдал шесть передач в 28 играх за «сине-гранатовых». На сегодняшний день его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 75 млн евро.

В контракте футболиста прописаны отступные в размере одного миллиарда евро.