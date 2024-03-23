«Интер Майами» разгромно проиграл «Нью-Йорк Ред Буллз» в матче MLS

Встреча в Нью-Йорке завершилась победой хозяев со счетом 4:0, отличились Льюис Морган (3, 51 и 70-я минуты) и Викельман Кармона (66).

Встречу из-за повреждения пропускал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. На поле в составе гостей вышли бывшие партнеры аргентинца по испанской «Барселоне» Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.