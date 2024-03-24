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17:11 (мск), источник: Sport24

Моуринью — о будущем: «У меня ноль предложений»

Португальский тренер Жозе Моуринью высказался о своем будущем.

Источник: AP 2023

61-летний специалист пребывает без работы после увольнения из «Ромы» в середине января.

«Сколько у меня предложений? Ноль, ноль. Я без клуба, свободен. Но я хочу работать. Летом хочу вернуться к работе.

Могу ли вернуться в Португалию? Почему нет? Никогда не говори никогда, особенно в футболе. Футбол — это моя жизнь. Я могу тренировать где угодно, у меня нет проблем с этим», — цитирует Моуринью Metro.

Во время загрузки произошла ошибка.
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