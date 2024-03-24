Моуринью — о будущем: «У меня ноль предложений»
Португальский тренер Жозе Моуринью высказался о своем будущем.
Португальский тренер Жозе Моуринью высказался о своем будущем.
61-летний специалист пребывает без работы после увольнения из «Ромы» в середине января.
«Сколько у меня предложений? Ноль, ноль. Я без клуба, свободен. Но я хочу работать. Летом хочу вернуться к работе.
Могу ли вернуться в Португалию? Почему нет? Никогда не говори никогда, особенно в футболе. Футбол — это моя жизнь. Я могу тренировать где угодно, у меня нет проблем с этим», — цитирует Моуринью Metro.