Моуринью — о будущем: «У меня ноль предложений»

«Сколько у меня предложений? Ноль, ноль. Я без клуба, свободен. Но я хочу работать. Летом хочу вернуться к работе.



Могу ли вернуться в Португалию? Почему нет? Никогда не говори никогда, особенно в футболе. Футбол — это моя жизнь. Я могу тренировать где угодно, у меня нет проблем с этим», — цитирует Моуринью Metro.