Отказался от топ-зарплаты в Европе и пошел в окопы защищать родину. Этот футболист удивил всех: вот что его ждало | Источник: Sport24

24 марта — трагическая дата для Сербии. В 1999 году в этот день начались бомбардировки тогда еще Югославии силами НАТО. Футбольные болельщики тоже постоянно вспоминают об этом трагическом событии в марте. Так было и 23 марта, когда «Црвена Звезда» играла в Белграде товарищеский матч против петербургского «Зенита».

Во втором тайме сербы развернули баннер о 24 марта.

Также на фанатском секторе звезды появилась фотография двух людей в окопе.

Один из них — легендарный футболист «Звезды» Владан Лукич. В конце 80-х — начале 90-х он выступал за белградский клуб, после этого попытал счастье в Испании. Но ни в «Атлетико», ни в «Марбелье» проявить себя не смог. В итоге в 1997 году он перебрался в «Мец». Там Лукич нашел себя. Стал футболистом основы. А в 1998 году он едва не стал чемпионом Франции: «Мец» набрал одинаковое количество очков с «Лансом», но занял лишь второе место из-за неудачной статистики в очных встречах.

А в 1999 году Лукич ушел из «Меца». Причина была нефутбольная. После начало натовских бомбардировок футболист решил, что он нужен родине.

«Как серб, я почувствовал долг перед своей родиной, которая подверглась нападению. Надеюсь, что такое ужасное событие никогда больше не повторится. Я был обязан быть рядом со своими людьми в самые трудные минуты, поэтому покинул “Мец”, хотя у меня был отличный контракт. Я — Сербия и Звезда. Когда бы на них ни напали, я всегда их буду защищать. Тогда Сербия нуждалась во мне как в солдате. Я служил в армии, меня обучали и для меня было честью защищать свою Родину. Я также привез с собой ребенка, потому что знал, что другие дети в Сербии тоже проходят через ад, каждый день сталкиваясь с сиренами…», — рассказывал впоследствии Лукич.

При этом в клубе его пытались отговорить от такого поступка. Но он был непреклонен.

«Примерно за полгода до случившегося президент Меца Карло Молинаро, который также был вице-президентом Федерации футбола Франции, намекнул мне, что подобное может случиться с Сербией. Он из Сицилии, у него там есть родственники. Я спросил у него, как бы он отреагировал, если бы был на моем месте. Он сказал, что был бы со своими! Я тоже так сделал», — вспоминал футболист.

К счастью, за время войны с Лукичем ничего плохого не случилось. Но его футбольная карьера, даже после завершения тех событий, осталась в прошлом. Он попытался ее реанимировать, заключив контракт с греческим «Панилиакосом». Но закрепиться в нем не получилось. И уже в 2002 году Лукич ушел на футбольную пенсию.