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24 марта, источник: Чемпионат.com

Эмерик Лапорт рассказал, почему ушёл из «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерик Лапорт объяснил, почему не смог остаться в «Манчестер Сити».

Манчестер Сити
Источник: AP 2023

«Я два года играл на той позиции, на которой не хотел играть. Когда проходит год, два, а ты играешь не в идеальном для себя месте, это немного расстраивает, потому что ты не показываешь себя с лучшей стороны.

Можно прилагать любые усилия. Я привык играть на позиции центрального защитника, а не на фланге. Это не совсем идеальная позиция для меня. Кроме того, за последние три года моего пребывания в команде подписали много других центральных защитников, поэтому пришло время уходить», — приводит слова Лапорта Manchester Evening News.

Напомним, в августе 2023 года Лапорт подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». В этом сезоне защитник провёл 30 матчей, в которых забил два мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу.

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