Моуринью прокомментировал свое увольнение из «Ромы»

«Увольнение? В этом нет ничего особенного. Трудно понять, как могут уволить тренера, который два раза подряд доходил до финала еврокубка. Это единственная странность», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.