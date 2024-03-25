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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью прокомментировал свое увольнение из «Ромы»

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал своё увольнение из итальянской «Ромы».

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Увольнение? В этом нет ничего особенного. Трудно понять, как могут уволить тренера, который два раза подряд доходил до финала еврокубка. Это единственная странность», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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