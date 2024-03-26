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20:32 (мск), источник: Sport24

Роналду заметили за рулем суперкара Ferrari стоимостью более 2 млн долларов

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду был замечен за рулем автомобиля Ferrari Daytona SP3 стоимостью более $2,2 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ferrari Daytona SP3 представлена в 2021 году. Под капотом у спорткара 6,5-литровый двигатель V12 мощностью 840 лошадиных сил. Daytona SP3 разгоняется до 100 км/ч за 2,85 секунды, максимальная скорость суперкара составляет 340 км/ч.

Всего таких автомобилей произведено 599 штук.

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