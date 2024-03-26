Роналду заметили за рулем суперкара Ferrari стоимостью более 2 млн долларов
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду был замечен за рулем автомобиля Ferrari Daytona SP3 стоимостью более $2,2 млн.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду был замечен за рулем автомобиля Ferrari Daytona SP3 стоимостью более $2,2 млн.
Ferrari Daytona SP3 представлена в 2021 году. Под капотом у спорткара 6,5-литровый двигатель V12 мощностью 840 лошадиных сил. Daytona SP3 разгоняется до 100 км/ч за 2,85 секунды, максимальная скорость суперкара составляет 340 км/ч.
Всего таких автомобилей произведено 599 штук.