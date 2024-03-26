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26 марта, источник: Чемпионат.com

Жозе Моуринью рассказал о своей цели в тренерской карьере на следующий год

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о том, каким достижением в период работы в «Роме» он гордится, а также поделился целью, которую он хочет реализовать в следующем году.

Источник: Reuters

«В Европе так много великих тренеров, и обычно великие тренеры тренируют лучшие команды, у которых больше шансов выйти в финал. За последние годы я дошел до трех финалов: одного с “Манчестер Юнайтед” и двух с “Ромой”.

Если посмотреть только на последние два года, то я единственный, кто дважды выходил в финалы европейских турниров. Я смотрю на этот факт с некоторым весельем, но в то же время и с некоторой гордостью, потому что имея дело с клубом без истории в Европе, понимаешь, что это было действительно нечто особенное.

В этом сезоне я не собираюсь играть в финале, но надеюсь, что в следующем году буду единственным, кто выйдет в три финала за четыре года.», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 29 поражений.

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