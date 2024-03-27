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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
21:19 (мск), источник: Чемпионат.com

16-летний Ламин Ямал — автор самого красивого гола месяца в Ла Лиге

16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал стал автором лучшего гола чемпионата Испании в марте по версии La Liga EA SPORTS.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Об этом сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Лучший гол месяца был забит 8 марта в матче 28-го тура Примеры между «Барселоной» и «Мальоркой». На 73-й минуте встречи при счете 0:0 Ямал получил передачу от Левандовски и нанес мощный удар левой ногой, который пришелся точно в нижний угол. Его гол стал единственным в матче и принёс победу «Барселоне».

Также на звание автора лучшего гола в марте претендовали Вильям Карвалью («Реал Бетис») и Странд Ларсен («Сельта»).

В нынешнем сезоне Ямал сыграл за «Барселону» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и семью голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ямала составляет € 75 млн.

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