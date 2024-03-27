16-летний Ламин Ямал — автор самого красивого гола месяца в Ла Лиге

Лучший гол месяца был забит 8 марта в матче 28-го тура Примеры между «Барселоной» и «Мальоркой». На 73-й минуте встречи при счете 0:0 Ямал получил передачу от Левандовски и нанес мощный удар левой ногой, который пришелся точно в нижний угол. Его гол стал единственным в матче и принёс победу «Барселоне».