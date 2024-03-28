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10:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» может купить полузащитника «Эвертона» Онана

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

Барселона
ЭвертонЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По данным источника, уход Серхио Бускетса из каталонского клуба оставил большую дыру, которую на данный момент не заполнил Ориоль Ромеу, и на этой позиции появился Андреас Кристенсен. Однако руководство «Барселоны» не уверено, что Кристенсен будет основным игроком в следующем сезоне. Онана входит в шорт-трек «Барсы», но клуб смущает высокая цена за 22-летнего игрока.

Контракт Онаны с «Эвертоном» рассчитан до 2027 года и Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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