«Барселона» может купить полузащитника «Эвертона» Онана

По данным источника, уход Серхио Бускетса из каталонского клуба оставил большую дыру, которую на данный момент не заполнил Ориоль Ромеу, и на этой позиции появился Андреас Кристенсен. Однако руководство «Барселоны» не уверено, что Кристенсен будет основным игроком в следующем сезоне. Онана входит в шорт-трек «Барсы», но клуб смущает высокая цена за 22-летнего игрока.