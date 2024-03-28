Экс-защитник «Ливерпуля» Джонсон: Кто-то должен принять удар на себя и заменить Клоппа

«Я считаю, что кто-то должен прийти на замену Юргену Клоппу и первым принять удар на себя. Я знаю, это звучит ужасно и жестоко, но нет никаких шансов, что тот, кто придёт, будет лучше Юргена. Лучшее, что этот человек сможет сделать, — это соответствовать Клоппу, а начинать с этого крайне сложно», — приводит слова Джонсона британское интернет-издание Liverpool Echo.