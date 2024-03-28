Бывший тренер «Спартака» может возглавить немецкую «Баварию», пишут СМИ
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб «Бавария» рассматривает Унаи Эмери в качестве кандидата на пост главного тренера, сообщает TZ.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Немецкий футбольный клуб «Бавария» рассматривает Унаи Эмери в качестве кандидата на пост главного тренера, сообщает TZ.
В настоящий момент «Баварию» тренирует Томас Тухель. При нем мюнхенский клуб рискует впервые с сезона- 2012/13 не выиграть Бундеслигу. В феврале клуб объявил, что тренер покинет «Баварию» по окончании сезона.
По информации источника, в расширенный список также входят наставник лидирующего в чемпионате Германии «Байера» Хаби Алонсо и тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Эмери 52 года, на данный момент испанец возглавляет английскую «Астон Виллу». В 2012 году он работал в московском «Спартаке», также Эмери возглавлял испанские «Альмерию», «Валенсию», «Севилью», «Вильярреал», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». В качестве тренера он является четырехкратным победителем Лиги Европы и чемпионом Франции.