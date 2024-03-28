Бывший тренер «Спартака» может возглавить немецкую «Баварию», пишут СМИ

В настоящий момент «Баварию» тренирует Томас Тухель. При нем мюнхенский клуб рискует впервые с сезона- 2012/13 не выиграть Бундеслигу. В феврале клуб объявил, что тренер покинет «Баварию» по окончании сезона.

По информации источника, в расширенный список также входят наставник лидирующего в чемпионате Германии «Байера» Хаби Алонсо и тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби.