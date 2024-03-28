Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Ростов
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Ланс
Футбол. Первая лига
30.03
Енисей
Химки
Футбол. Премьер-лига
30.03
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Первая лига
30.03
СКА-Хабаровск
Сокол
Все события
28 марта, источник: Чемпионат.com

CIES оценивает шестерых футболистов в мире в € 200 млн и выше — но не Мбаппе

Международный центр спортивных исследований СIES обнародовал трансферные стоимости самых дорогих футболистов в мире.

Источник: Reuters

В отчёте, опубликованном в марте 2024 года, лишь шестеро футболистов оцениваются центром в € 200 млн и выше.

  • Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 250 млн
  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 250 млн
  • Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 200 млн
  • Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — € 200 млн
  • Букайо Сака («Арсенал») — € 200 млн
  • Фил Фоден («Манчестер Сити») — € 200 млн

Джамал Мусиала («Бавария»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Мартин Эдегор («Арсенал») оцениваются в € 150 млн. Ещё 32 футболиста, включая Хвичу Кварацхелию из «Наполи», оцениваются в € 100 млн. Трансферная стоимость других футболистов не превышает € 80 млн.

Читайте также от «Чемпионат.com»
До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Бах — о России: агрессия против меня растёт с каждым днём
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь