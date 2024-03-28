CIES оценивает шестерых футболистов в мире в € 200 млн и выше — но не Мбаппе

В отчёте, опубликованном в марте 2024 года, лишь шестеро футболистов оцениваются центром в € 200 млн и выше.

Джамал Мусиала («Бавария»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Мартин Эдегор («Арсенал») оцениваются в € 150 млн. Ещё 32 футболиста, включая Хвичу Кварацхелию из «Наполи», оцениваются в € 100 млн. Трансферная стоимость других футболистов не превышает € 80 млн.