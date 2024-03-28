Transfermarkt увеличил рыночную стоимость 17-летнего Эндрика до € 55 млн

Отметим, что игрок сборной Бразилии является самым дорогим в своей лиге.

Напомним, на данный момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако этим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.