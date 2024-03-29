Презентация Мбаппе в «Реале» может быть перенесена на август

Отмечается, что мадридский клуб столкнулся с проблемой с календарем. Клуб не может точно определить, когда ему представить свою новую звезду после перехода, о котором еще не было объявлено официально.

«Реал» планировать презентовать француза после окончания чемпионатов, но перед Евро в Германии. Сливочные завершают чемпионат на неделю позже, чем «ПСЖ» во Франции. Также у «Реала» может возникнуть дополнительная календарная нагрузка в виде финала Лиги чемпионов 1 июня. Парижане там тоже могут оказаться.