Презентация Мбаппе в «Реале» может быть перенесена на август
Дата презентации нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе может быть перенесена, сообщает AS.
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Реал
Отмечается, что мадридский клуб столкнулся с проблемой с календарем. Клуб не может точно определить, когда ему представить свою новую звезду после перехода, о котором еще не было объявлено официально.
«Реал» планировать презентовать француза после окончания чемпионатов, но перед Евро в Германии. Сливочные завершают чемпионат на неделю позже, чем «ПСЖ» во Франции. Также у «Реала» может возникнуть дополнительная календарная нагрузка в виде финала Лиги чемпионов 1 июня. Парижане там тоже могут оказаться.
Учитывая все обстоятельства, руководство «Реала» может перенести дату презентации на август — после окончания всех соревнований.