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00:42 (мск), источник: Sport24

Презентация Мбаппе в «Реале» может быть перенесена на август

Дата презентации нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе может быть перенесена, сообщает AS.

ПСЖ
Реал
Источник: Reuters

Отмечается, что мадридский клуб столкнулся с проблемой с календарем. Клуб не может точно определить, когда ему представить свою новую звезду после перехода, о котором еще не было объявлено официально.

«Реал» планировать презентовать француза после окончания чемпионатов, но перед Евро в Германии. Сливочные завершают чемпионат на неделю позже, чем «ПСЖ» во Франции. Также у «Реала» может возникнуть дополнительная календарная нагрузка в виде финала Лиги чемпионов 1 июня. Парижане там тоже могут оказаться.

Учитывая все обстоятельства, руководство «Реала» может перенести дату презентации на август — после окончания всех соревнований.

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