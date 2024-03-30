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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Аталанта» из Бергамо одержала разгромную победу над «Наполи» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голом отметился Алексей Миранчук (26-я минута), также в его активе голевая передача на Джанлуку Скамакку (45). Еще один мяч забил Тён Копмейнерс (88).

Миранчук отыграл всю встречу. Для 28-летнего российского полузащитника это был 28-й матч за «Аталанту» в нынешнем сезоне в различных турнирах. В его активе четыре гола и 11 результативных передач.

«Аталанта», набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии A. Команда прервала четырехматчевую серию без побед в чемпионате. «Наполи», до этого не проигрывавший в национальном первенстве на протяжении шести встреч, с 45 очками располагается строчкой ниже.

В следующем матче «Аталанта» 7 апреля на выезде сыграет с «Кальяри», а «Наполи» днем позже в гостях встретится с «Монцей».

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Наполи
0:3
Первый тайм: 0:2
Аталанта
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