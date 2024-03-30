Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»

Встреча, прошедшая в Неаполе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голом отметился Алексей Миранчук (26-я минута), также в его активе голевая передача на Джанлуку Скамакку (45). Еще один мяч забил Тён Копмейнерс (88).

Миранчук отыграл всю встречу. Для 28-летнего российского полузащитника это был 28-й матч за «Аталанту» в нынешнем сезоне в различных турнирах. В его активе четыре гола и 11 результативных передач.

«Аталанта», набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии A. Команда прервала четырехматчевую серию без побед в чемпионате. «Наполи», до этого не проигрывавший в национальном первенстве на протяжении шести встреч, с 45 очками располагается строчкой ниже.