«Челси» упустил победу над игравшим в меньшинстве «Бёрнли»

Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. В составе «Челси» дубль оформил Коул Палмер (44-я и 78-я минуты), забивший первый мяч с пенальти. У «Бёрнли» отличились Джош Каллен (47) и Дара О’Ши (81).

В составе «Бёрнли» на 40-й минуте был удален Лоренц Ассиньон за вторую желтую карточку, а на 43-й минуте красную карточку получил главный тренер команды Венсан Компани.

«Челси», набрав 40 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Бёрнли» идет на 19-й, предпоследней строчке с 18 баллами. В следующем туре «Челси» примет «Манчестер Юнайтед» 4 апреля, а «Бёрнли» двумя днями ранее дома сыграет с «Вулверхэмптоном».

Результаты остальных матчей:

«Борнмут» — «Эвертон» — 2:1;

«Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас» — 1:1;

«Тотттенхэм» — «Лутон Таун» — 2:1;