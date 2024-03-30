Голевой пас Головина помог «Монако» разгромить «Мец» в Лиге 1

Встреча, прошедшая в субботу в Меце, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Головин сделал голевой пас на Вандерсона на 16-й минуте, также у победителей дубль оформил Фоларин Балоган (76 и 88), а еще по мячу забили Такуми Минамино (4) и Манес Аклиуш (10). У хозяев отличились Пап Дьялло (78) и Ибу Сане (84).

Головин сделал свою шестую голевую передачу в сезоне и теперь делит третье место в списке лучших ассистентов Лиги 1 с Анхелем Гомесом из «Лилля». Впереди них только Усман Дембеле из «Пари Сен-Жермен» и Пьер-Эмерик Обамеянг из «Марселя» (по 7 голевых передач).