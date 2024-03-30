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23:26 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Боруссия Д
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 30 марта. Дортмундская «Боруссия» со счетом 2:0 обыграла мюнхенскую «Баварию» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Забитыми мячами отметились Карим Адейеми (10-я минута) и Юлиан Рюэрсон (83).

«Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков. Команда из Мюнхена отстает от лидирующего «Байера» на 13 очков за 7 туров до финиша чемпионата. «Бавария» становилась чемпионом Германии 11 последних сезонов. «Боруссия» с 53 очками располагается на 4-й строчке.

«Боруссия» впервые с сезона-2018/19 обыграла «Баварию». На выезде команда из Дортмунда не побеждала с ноября 2013 года.

В следующем туре «Боруссия» примет «Штутгарт», «Бавария» в гостях сыграет с «Хайденхаймом». Встречи пройдут 6 апреля.

Бавария
0:2
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
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