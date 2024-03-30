«Лацио» на 93-й минуте вырвал победу в матче с «Ювентусом»

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на третьей компенсированной ко второму тайму минуте забил Адам Марушич.

«Ювентус» не смог выиграть в Серии А в четвертом матче подряд. Туринский клуб одержал одну победу в последних девяти турах.

«Лацио» провел первый матч под руководством нового главного тренера хорвата Игора Тудора. Он сменил на посту Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку 13 марта.

«Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Лацио», набрав 46 очков, поднялся на седьмую строчку. Команды 2 апреля встретятся вновь в рамках Кубка Италии.

Результаты других матчей:

«Торино» — «Монца» — 1:0;