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30 марта, источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» на 93-й минуте вырвал победу в матче с «Ювентусом»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты туринского «Ювентуса» проиграли римскому «Лацио» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии.

Лацио
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на третьей компенсированной ко второму тайму минуте забил Адам Марушич.

«Ювентус» не смог выиграть в Серии А в четвертом матче подряд. Туринский клуб одержал одну победу в последних девяти турах.

«Лацио» провел первый матч под руководством нового главного тренера хорвата Игора Тудора. Он сменил на посту Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку 13 марта.

«Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Лацио», набрав 46 очков, поднялся на седьмую строчку. Команды 2 апреля встретятся вновь в рамках Кубка Италии.

Результаты других матчей:

«Торино» — «Монца» — 1:0;

«Дженоа» — «Фрозиноне» — 1:1.

Лацио
1:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
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