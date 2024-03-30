«Лацио» на 93-й минуте вырвал победу в матче с «Ювентусом»
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты туринского «Ювентуса» проиграли римскому «Лацио» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты туринского «Ювентуса» проиграли римскому «Лацио» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии.
Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на третьей компенсированной ко второму тайму минуте забил Адам Марушич.
«Ювентус» не смог выиграть в Серии А в четвертом матче подряд. Туринский клуб одержал одну победу в последних девяти турах.
«Лацио» провел первый матч под руководством нового главного тренера хорвата Игора Тудора. Он сменил на посту Маурицио Сарри, который был отправлен в отставку 13 марта.
«Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Лацио», набрав 46 очков, поднялся на седьмую строчку. Команды 2 апреля встретятся вновь в рамках Кубка Италии.
Результаты других матчей:
«Торино» — «Монца» — 1:0;
«Дженоа» — «Фрозиноне» — 1:1.