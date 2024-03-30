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30 марта, источник: Чемпионат.com

Киммих — о поражении от «Боруссии»: Было ощущение, что на кону ничего не стоит

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение мюнхенцев в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (0:2).

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

"Я удивляюсь, как мы можем показывать такие результаты в подобной игре. Это совершенно необъяснимо для меня, это совершенно непонятно. Во втором тайме у вас было ощущение, что на кону ничего не стоит. Это было похоже на товарищескую игру.

Мы, игроки, должны пойти домой и задаться вопросом. Если мы будем так играть, то на следующей неделе нам будет сложно с «Хайденхаймом» и, конечно, в Лиге чемпионов", — приводит слова Киммиха Bayern & Germany.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 27 матчей. «Боруссия» находится на четвёртой строчке, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).

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