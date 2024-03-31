«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть аутсайдера АПЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 1:1, оба мяча были забиты в компенсированное арбитром время. У «МЮ» отличился Мэйсон Маунт (90+6), а хозяев от поражения спас гол Кристоффера Айера (90+9).

Манкунианцы набрали 48 очков и идут на шестом месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), отставая на восемь баллов от занимающего пятую строчку лондонского «Тоттенхэма». «Брентфорд» продлил свою безвыигрышную серию до семи матчей (пять поражений, две ничьи) и располагается на 15-й позиции (27 очков).