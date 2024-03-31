«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас»
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Барселона» переиграла на своем поле «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Барселона
Лас-ПальмасЧемпионат Испании: таблица и календарь
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Барселона» переиграла на своем поле «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил на 59-й минуте Рафинья. Гости играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Альваро Валлеса.
«Барселона» набрала 67 очков и остается на втором месте в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на пять баллов.
Результаты других матчей дня:
«Хетафе» — «Севилья» — 0:1;
«Альмерия» — «Осасуна» — 0:3;
«Валенсия» — «Мальорка» — 0:0.