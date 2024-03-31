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10:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас»

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Барселона» переиграла на своем поле «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона
Лас-ПальмасЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил на 59-й минуте Рафинья. Гости играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Альваро Валлеса.

«Барселона» набрала 67 очков и остается на втором месте в таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на пять баллов.

Результаты других матчей дня:

«Хетафе» — «Севилья» — 0:1;

«Альмерия» — «Осасуна» — 0:3;

«Валенсия» — «Мальорка» — 0:0.

Барселона
1:0
Первый тайм: 0:0
Лас-Пальмас
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