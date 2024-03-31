«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас»

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче забил на 59-й минуте Рафинья. Гости играли в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Альваро Валлеса.