Головин вошел в тройку лучших ассистентов чемпионата Франции

30 марта в матче 27-го тура Лиги 1 против «Меца» отечественный футболист отметился голевой передачей и помог «Монако» одержать победу. Встреча прошла в Меце и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

10 марта бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Головина лучшим футболистом страны. Он выразил надежду, что хавбек продемонстрирует лучшие качества в матчах за сборную России.