Футболисты «Минска» примут «Динамо» в столичном дерби чемпионата Беларуси

В первом столичном дерби нового сезона футболисты «Минска» примут на своей арене чемпиона страны «Динамо». На старте этого первенства динамовцы разгромили у себя дома футболистов «Сморгони» (5:0), а их соперники также на своем поле уступили борисовскому БАТЭ (0:1).



Обладатель серебра гродненский «Неман» сыграет в гостях у футболистов «Гомеля», а бронзовый призер «Торпедо-БелАЗ» в Жодино будет соперничать со «Слуцком».



Вчера мозырская «Славия» одержала вторую викторию подряд, одолев в гостях футболистов «Витебска» со счетом 3:2. Результаты остальных встреч: «Днепр» (Могилев) — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Сморгонь» — 4:1, «Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0, «Нафтан» (Новополоцк) — БАТЭ — 0:0.