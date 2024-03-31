Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Оренбург
Футбол. Зарубежный
14:00
Лорьян
Брест
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Брайтон
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Монпелье
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Нант
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Кельн
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Черноморец
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона
Бетис
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
Акрон
Футбол. Зарубежный
18:05
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:30
Штутгарт
Хайденхайм
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
30.03
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
30.03
Барселона
Лас-Пальмас
10
Футбол. Зарубежный
30.03
Лион
Реймс
11
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
30.03
Витебск
Славия М
23
30.03
Ислочь
Шахтер С
00
30.03
Нафтан
БАТЭ
00
29.03
Динамо Брс
Сморгонь
41
29.03
Днепр-Могилев
Арсенал Д
00
17.03
Арсенал Д
Торпедо-БелАЗ
01
17.03
Слуцк
Гомель
11
17.03
Шахтер С
Витебск
10
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
11:19 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» примут «Динамо» в столичном дерби чемпионата Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все призеры футбольного чемпионата Беларуси проведут сегодня встречи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В первом столичном дерби нового сезона футболисты «Минска» примут на своей арене чемпиона страны «Динамо». На старте этого первенства динамовцы разгромили у себя дома футболистов «Сморгони» (5:0), а их соперники также на своем поле уступили борисовскому БАТЭ (0:1).

Обладатель серебра гродненский «Неман» сыграет в гостях у футболистов «Гомеля», а бронзовый призер «Торпедо-БелАЗ» в Жодино будет соперничать со «Слуцком».

Вчера мозырская «Славия» одержала вторую викторию подряд, одолев в гостях футболистов «Витебска» со счетом 3:2. Результаты остальных встреч: «Днепр» (Могилев) — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Сморгонь» — 4:1, «Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0, «Нафтан» (Новополоцк) — БАТЭ — 0:0.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь