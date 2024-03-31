«Шанхай» под руководством Слуцкого выиграл четвёртый матч кряду

Первый мяч был забит уже на пятой минуте, когда португальский полузащитник Жоау Карлуш вывел «Шанхай» вперёд с передачи Се Пэнфэя. На 30-й минуте Карлуш оформил дубль и увеличил преимущество своей команды. Ему ассистировал Андре. На 63-й минуте Сюй Хаоян установил окончательный счёт встречи.