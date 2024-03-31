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17:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шанхай» под руководством Слуцкого выиграл четвёртый матч кряду

Сегодня, 31 марта, состоялся матч 3-го тура чемпионата Китая по футболу между командами «Шаньдунь Тайшань» и «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

«Шанхай» под руководством Слуцкого выиграл четвёртый матч кряду | Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла на стадионе Олимпийского спортивного центра в Цзинане. «Шанхай» одержал победу со счётом 3:0.

Первый мяч был забит уже на пятой минуте, когда португальский полузащитник Жоау Карлуш вывел «Шанхай» вперёд с передачи Се Пэнфэя. На 30-й минуте Карлуш оформил дубль и увеличил преимущество своей команды. Ему ассистировал Андре. На 63-й минуте Сюй Хаоян установил окончательный счёт встречи.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» одержал четыре победы из четырёх возможных в официальных турнирах под руководством Слуцкого. В первом матче россиянин выиграл Суперкубок Китая вместе с командой.

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