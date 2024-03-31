«Манчестер Сити» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Манчестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Гвардиол, Эрнандес, Фоден, Де Брёйне, Силва, Доку, Холанд.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Кивёр, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Хаверц, Троссард.

Последний раз команды встречались в 8-м туре нынешнего сезона АПЛ. Тогда «Арсенал» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу бразильского нападающего Габриэла Мартинелли.