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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

В «Женисе» высказались о пенальти в игре с «Актобе»

Генеральный директор «Жениса» прокомментировал крупное поражение столичного клуба от «Актобе» (0:3) и в частности, дал оценку назначенному пенальти в пользу «красно-белых», сообщают Vesti.kz.

Женис
АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Женис"

«Честно говоря, смешанные чувства. Горько от того, что проиграли “Актобе”. Пусть даже это классная команда с отличными исполнителями. Но в то же время, за игру “Жениса” абсолютно не стыдно. В первом тайме “Актобе” создал 1 момент и забил 2 мяча. Мы же создали 5 моментов, два из которых убойные. Но не забили. Во втором тайме, конечно, Дорни Ромеро просто погасил нашу страсть своим мощным ударом.

Что касается пенальти в ворота “Жениса”, по поводу которого у меня в чате разгорелся небольшой спор, я, как официальный представитель, могу заверить, что мы не имеем претензии к судье по поводу его назначения. Пенальти был и спорить тут не о чем», — заявил Кожахмет.

«Женис» по итогам трех туров чемпионата Казахстана набрал три очка. В следующем туре столичный клуб сыграет на выезде против «Кызыл-Жара».

Актобе
3:0
Первый тайм: 0:0
Женис
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