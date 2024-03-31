В «Астане» возмущены судейством после поражения от «Елимая»
Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал работу судейской бригады после матча третьего тура чемпионата Казахстана с «Елимаем» (0:1), сообщают Vesti.kz.
Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал работу судейской бригады после матча третьего тура чемпионата Казахстана с «Елимаем» (0:1), сообщают Vesti.kz.
В этой встрече столичный клуб играл в меньшинстве с 58-й минуты после того, как защитник Алекса Аманович сбил игрока «Елимая» в ходе контратаки.
«Получился хороший матч в нашем исполнении с обилием моментов в обоих таймах — две штанги после ударов Камары, были моменты у Томасова, Астанов вышел, создал момент. К сожалению, мы не реализовали те 8−9 моментов, которые я перечислил. Я не сторонник критиковать арбитров, но сложилось впечатление, что они умышленно выравнивали положение. Смотрели момент с удалением, Марочкин находится ближе, чем Аманович, может догнать соперника, смотрит VAR, сохраняет красную. Аналогичная атака в другую сторону, судья показывает желтую карточку Камаре за симуляцию. Абсолютно абсурдное решение, не знаю, с чем это связано. На мой взгляд, судейская бригада намеренно сделала все, чтобы развернуть игру», — отметил Бабаян.
«Астана» впервые в этом сезоне потерял очки, на данный момент команда Бабаяна набрал шесть баллов после трех игр.