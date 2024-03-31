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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:18 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок сборной Казахстана помог «Кайрату» обыграть «Ордабасы»

Самая статусная игра третьего тура чемпионата Казахстана состоялась в Шымкенте, где местный «Ордабасы» играл с «Кайратом», передают Vesti.kz.

Ордабасы
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Кайрат"

В первом тайме алматинцам удалось выйти вперед. Голом отметился полузащитник сборной Казахстана Адилет Садыбеков. Напомним, что несколько дней назад хавбек забил свой дебютный гол за национальную команду в игре с Люксембургом.

Во второй половине «Кайрату» удалось увеличить преимущество. Роскошный дальний удар удался бразильскому нападающему Жоао Пауло, который ранее несколько лет выступал в составе «Ордабасы».

В конце встречи шымкентцы увеличили давление на ворота гостей и отквитали один гол усилиями форварда из Узбекистана Жасура Яхшибоева.

Однако, алматинцам удалось сохранить преимущество и со счетом 2:1 в свою пользу закончить матч.

«Кайрат» после трех туров набрал семь очков. У действующего чемпиона страны «Ордабасы» на данный момент четыре балла.

Ордабасы
1:2
Первый тайм: 0:0
Кайрат
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