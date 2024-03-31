Дубль Довбика и гол Стуани в концовке принесли «Жироне» победу над «Бетисом»

На 36-й минуте Артем Довбик реализовал пенальти. Отыграться гости сумели в компенсированное к первому тайму время, когда отличился Виллиан Жозе. На 65-й минуте Довбик оформил дубль. Для украинца этот гол стал 16-м в текущем чемпионате, он сравнялся с лучшими бомбардирами: Джудом Беллингемом из «Реала» и Анте Будимиром из «Осасуны». На 76-й минуте свой второй мяч забил Виллиан Жозе. В компенсированное время победный мяч в составе хозяев поля забил Кристиан Стуани.