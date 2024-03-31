Дубль Довбика и гол Стуани в концовке принесли «Жироне» победу над «Бетисом»
В матче 30-го тура Ла Лиги «Жирона» дома вырвала победу у «Бетиса» (3:2).
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БетисЧемпионат Испании: таблица и календарь
В матче 30-го тура Ла Лиги «Жирона» дома вырвала победу у «Бетиса» (3:2).
На 36-й минуте Артем Довбик реализовал пенальти. Отыграться гости сумели в компенсированное к первому тайму время, когда отличился Виллиан Жозе. На 65-й минуте Довбик оформил дубль. Для украинца этот гол стал 16-м в текущем чемпионате, он сравнялся с лучшими бомбардирами: Джудом Беллингемом из «Реала» и Анте Будимиром из «Осасуны». На 76-й минуте свой второй мяч забил Виллиан Жозе. В компенсированное время победный мяч в составе хозяев поля забил Кристиан Стуани.
В таблице испанского чемпионата «Жирона», имеющая в активе 65 очков, располагается на третьей строчке, а «Бетис» (42 очка), потерпевший четвертое поражение подряд, занимает седьмое место.