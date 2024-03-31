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19:51 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» не сумело выиграть второй матч на старте чемпионата Беларуси

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты столичного «Динамо» не сумели добыть вторую победу на старте нового чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: https://www.belta.by/

Играя в гостях у ФК «Минск», чемпионы страны сегодня не показали чемпионской игры. Подопечные Вадима Скрипченко играли в невысоком темпе и почти не угрожали воротам соперников. Только в самой концовке динамовцы заиграли активнее, но добиться успеха им не удалось. Хозяева поля порой действовали быстрее, создали несколько голевых моментов, однако также не смогли отличиться — ничья 0:0. На старте этого первенства динамовцы разгромили у себя дома футболистов «Сморгони» (5:0), а «Минск» также на своем поле уступил борисовскому БАТЭ (0:1).

Еще два медалиста прошлого первенства сегодня добыли вторые победы. Вице-чемпион страны гродненский «Неман» на выезде одержал волевую викторию над футболистами «Гомеля» — 3:2, а обладатели бронзы жодинские торпедовцы у себя дома одолели «Слуцк» — 1:0. Победный мяч в этой встрече забил Максим Скавыш, который и в стартовом туре забил единственный гол в противостоянии с дзержинским «Арсеналом». Также второй раз в сезоне успеха добилась мозырская «Славия», одолевшая в гостях футболистов «Витебска» — 3:2. Голевой дубль оформил капитан мозырян Павел Чикида, который с тремя мячами возглавил бомбардирскую гонку.

Брестское «Динамо» разгромило на своей арене «Сморгонь» — 4:1. Еще три встречи завершились с одинаковым результатом 0:0 — «Днепр» (Могилев) — «Арсенал», «Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск), «Нафтан» (Новополоцк) — БАТЭ.
В следующем туре встречаются:

5 апреля
«Арсенал» — «Витебск», «Минск» — «Сморгонь»;

6 апреля
«Слуцк» — «Днепр», БАТЭ — «Гомель», «Шахтер» — «Динамо» (Брест);

7 апреля

«Славия» — «Ислочь», «Неман» — «Торпедо-БелАЗ», «Динамо» (Минск) — «Нафтан».

Минск
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
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