Футболистка «Арсенала» потеряла сознание во время финала Кубка Англии
Врачи оценивает состояние Фриды Маанум как стабильное.
Врачи оценивает состояние Фриды Маанум как стабильное.
ТАСС, 31 марта. Норвежская футболистка «Арсенала» Фрида Маанум потеряла сознание в финальном матче Кубка Англии против «Челси». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Маанум потеряла сознание в конце второго тайма в компенсированное время. После этого ей была оказана медицинская помощь, она покинула поле на носилках.
«Фрида в сознании, разговаривает, ее состояние стабильное. Наша медицинская команда продолжит внимательно наблюдать за ней. Мы все с тобой, Фрида», — говорится в сообщении.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала». Единственный мяч был забит на 116-й минуте.