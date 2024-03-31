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21:08 (мск), источник: ТАСС

Футболистка «Арсенала» потеряла сознание во время финала Кубка Англии

Врачи оценивает состояние Фриды Маанум как стабильное.

Источник: Reuters

ТАСС, 31 марта. Норвежская футболистка «Арсенала» Фрида Маанум потеряла сознание в финальном матче Кубка Англии против «Челси». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Маанум потеряла сознание в конце второго тайма в компенсированное время. После этого ей была оказана медицинская помощь, она покинула поле на носилках.

«Фрида в сознании, разговаривает, ее состояние стабильное. Наша медицинская команда продолжит внимательно наблюдать за ней. Мы все с тобой, Фрида», — говорится в сообщении.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала». Единственный мяч был забит на 116-й минуте.

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