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21:37 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Реал Сосьедад» Захарян отдал голевую передачу в матче чемпионата Испании

Команда российского полузащитника победила со счетом 1:0 «Алавес».

Алавес
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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ТАСС, 31 марта. «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 обыграл «Алавес» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил защитник Хон Пачеко. Российский полузащитник Арсен Захарян отметился голевой передачей. Он вышел в стартовом составе команды и провел на поле 83 минуты.

Захарян отличился результативным действием в составе «Реал Сосьедад» во втором матче подряд, в прошлом туре он впервые забил гол за испанскую команду. Игроку удалось поразить ворота «Кадиса» (2:0). В декабре Захарян записал на свой счет первый результативный пас в игре национального первенства с «Вильярреалом» (3:0). Всего на счету 20-летнего россиянина теперь три результативных действия в 32 матчах сезона за испанский клуб, в который он перешел летом 2023 года.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков. «Алавес» располагается на 13-й позиции с 32 очками. В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Альмерии» 14 марта. «Алавес» в этот же день встретится на выезде с «Гранадой».

Алавес
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
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