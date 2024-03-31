Футболист «Реал Сосьедад» Захарян отдал голевую передачу в матче чемпионата Испании

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248458&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 31 марта. «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 обыграл «Алавес» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил защитник Хон Пачеко. Российский полузащитник Арсен Захарян отметился голевой передачей. Он вышел в стартовом составе команды и провел на поле 83 минуты.

Захарян отличился результативным действием в составе «Реал Сосьедад» во втором матче подряд, в прошлом туре он впервые забил гол за испанскую команду. Игроку удалось поразить ворота «Кадиса» (2:0). В декабре Захарян записал на свой счет первый результативный пас в игре национального первенства с «Вильярреалом» (3:0). Всего на счету 20-летнего россиянина теперь три результативных действия в 32 матчах сезона за испанский клуб, в который он перешел летом 2023 года.