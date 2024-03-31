Футболист «Реал Сосьедад» Захарян отдал голевую передачу в матче чемпионата Испании
Команда российского полузащитника победила со счетом 1:0 «Алавес».
Алавес
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Команда российского полузащитника победила со счетом 1:0 «Алавес».
ТАСС, 31 марта. «Реал Сосьедад» со счетом 1:0 обыграл «Алавес» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил защитник Хон Пачеко. Российский полузащитник Арсен Захарян отметился голевой передачей. Он вышел в стартовом составе команды и провел на поле 83 минуты.
Захарян отличился результативным действием в составе «Реал Сосьедад» во втором матче подряд, в прошлом туре он впервые забил гол за испанскую команду. Игроку удалось поразить ворота «Кадиса» (2:0). В декабре Захарян записал на свой счет первый результативный пас в игре национального первенства с «Вильярреалом» (3:0). Всего на счету 20-летнего россиянина теперь три результативных действия в 32 матчах сезона за испанский клуб, в который он перешел летом 2023 года.
«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков. «Алавес» располагается на 13-й позиции с 32 очками. В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле против «Альмерии» 14 марта. «Алавес» в этот же день встретится на выезде с «Гранадой».