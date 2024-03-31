Форвард «Актобе» высказался о получении гражданства Казахстана
Российский нападающий «Актобе» Идрис Умаев рассказал на каком этапе находится процесс получения им казахстанского гражданства, сообщают Vesti.kz.
Российский нападающий «Актобе» Идрис Умаев рассказал на каком этапе находится процесс получения им казахстанского гражданства, сообщают Vesti.kz.
«Я жду. Мне сказали, что это займет время. Буду рад получить гражданство Казахстана», — цитирует Умаева пресс-служба «Актобе».
Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что Умаев усилит национальную команду. Форварда планировали вызвать еще на сборы перед играми с Грецией и Люксембургом, однако на тот момент оформить паспорт РК Умаев не успел.
По информации различных источников, отец Умаева родился в Казахстане. При этом, сам 25-летний игрок ранее выступал на уровне молодежных сборных России U-20 и U-21.
В чемпионате Казахстане Умаев впервые сыграл в составе «Шахтера», куда его пригласил нынешний тренер сборной Магомед Адиев. Кроме того, игрок и тренер вместе работали в российском клубе «Чайка». На уровне РПЛ форвард сыграл 15 матчей, где ему не удалось отметиться результативными действиями.
В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Умаев забил три мяча и отдал один ассист в двух матчах.
Отметим, что в прошлом году в сборную Казахстана также был вызван Александр Зуев — уроженец Костаная получил гражданство РК, но ранее на протяжении всей карьеры, в том числе на международном уровне представлял Россию.