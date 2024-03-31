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21:59 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Актобе» высказался о получении гражданства Казахстана

Российский нападающий «Актобе» Идрис Умаев рассказал на каком этапе находится процесс получения им казахстанского гражданства, сообщают Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Актобе"

«Я жду. Мне сказали, что это займет время. Буду рад получить гражданство Казахстана», — цитирует Умаева пресс-служба «Актобе».

Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что Умаев усилит национальную команду. Форварда планировали вызвать еще на сборы перед играми с Грецией и Люксембургом, однако на тот момент оформить паспорт РК Умаев не успел.

По информации различных источников, отец Умаева родился в Казахстане. При этом, сам 25-летний игрок ранее выступал на уровне молодежных сборных России U-20 и U-21.

В чемпионате Казахстане Умаев впервые сыграл в составе «Шахтера», куда его пригласил нынешний тренер сборной Магомед Адиев. Кроме того, игрок и тренер вместе работали в российском клубе «Чайка». На уровне РПЛ форвард сыграл 15 матчей, где ему не удалось отметиться результативными действиями.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Умаев забил три мяча и отдал один ассист в двух матчах.

Отметим, что в прошлом году в сборную Казахстана также был вызван Александр Зуев — уроженец Костаная получил гражданство РК, но ранее на протяжении всей карьеры, в том числе на международном уровне представлял Россию.

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