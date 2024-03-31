Захарян засиял в Испании! Фишка россиянина принесла «Сосьедаду» третью победу подряд

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248458&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал Сосьедад» продолжает борьбу за еврокубки. Баски одержали победу в двух прошедших встречах Примеры, а в последнем туре приехали в гости к «Алавесу». Отличный соперник для продолжения серии, да ещё и Арсен Захарян вышел в старте.

Старт первого тайма выдался не самым зрелищным. Команды соревновались за инициативу, хотя «Сосьедад» за счёт класса выглядел интереснее. А на 29-й минуте лидер гостей Микель Оярсабаль забил мяч. Правда, до этого вингер оказался в офсайде, из-за чего гол не засчитали.

А в концовке тайма пару неплохих шансов упустил уже «Алавес». Сначала Луис Риоха пробил метров с 15 и угодил в штангу. А через пару минут защитник Андони Горосабель после углового нанёс удар, и мяч прошёл над перекладиной. Тайм в итоге завершился без голов.

После перерыва «Сосьедад» показал неожиданное оружие — угловые в исполнении Захаряна. На 54-й минуте Арсен совершил подачу, на которую откликнулся Хон Пачеко. Голкипер «Алавеса» Сивера попался на противоходе, но успел переложиться и парировать удар. Однако через пять минут связка всё же сработала! Захарян подал угловой с правого фланга, а Пачеко опередил всех и пробил в падении головой. 1:0! Есть второй ассист Арсена в этом сезоне Примеры.

После возобновления встречи почти в следующей же атаке «Сосьедад» мог забить ещё, но Шеральдо Бекер оказался в офсайде. А затем — тишина. «Алавес» практически не создавал моменты, «Сосьедад» контратаковал. Но действительно серьёзных шансов не было. Да и команду Иманола Альгуасиля всё устраивало.

«Сосьедад» в итоге добыл победу, набрав девять очков в последних трёх встречах. К концовке сезона баски набирают отличный ход. Есть теоретические шансы забраться даже в топ-5. А Захарян осваивается в Испании. Арсен оформил лишь третье результативное действие в Примере, но с каждым матчем россиянин действует всё увереннее.