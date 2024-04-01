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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:38 (мск), источник: RT на русском

Кин заявил, что Холанд играет как футболист четвёртого дивизиона Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«По голам он лучший в мире, но в целом его игра ужасна. Он играет как футболист второй лиги (четвёртый дивизион в системе футбола в Англии. — RT)», — приводит слова Кина Sky Sports.

В текущем сезоне Холанд сыграл за команду 35 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что отец Холанда работает над трансфером сына в «Реал» или «Барселону».

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