Гвардиола рассказал, является ли «Ливерпуль» фаворитом на титул
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ после 29-ти туров.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ после 29-ти туров.
«Ливерпуль» на первой позиции. Они лидируют в лиге, так что это так. Впереди еще девять игр, так что посмотрим, что произойдет", — сказал Гвардиола в эфире ВВС.
«Манчестер Сити» с 29-м туре сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0). Отставание от «Ливерпуля» составляет 3 очка.