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01:33 (мск), источник: Sport24

Гвардиола рассказал, является ли «Ливерпуль» фаворитом на титул

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ после 29-ти туров.

Ливерпуль
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Ливерпуль» на первой позиции. Они лидируют в лиге, так что это так. Впереди еще девять игр, так что посмотрим, что произойдет", — сказал Гвардиола в эфире ВВС.

«Манчестер Сити» с 29-м туре сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0). Отставание от «Ливерпуля» составляет 3 очка.

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