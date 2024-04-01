Артета прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Сити»

«Очень напряженный матч, как вы можете себе представить. Сегодня мы сделали еще один большой шаг.



“Манчестер Сити” имеет возможность варьировать состав. Они очень сильны физически, но я думаю, что мы справились с этим очень хорошо. Думаю, мы создали более опасные моменты.



Временами мы были очень агрессивны и получали мяч в идеальных позициях. То, как мы боролись индивидуально и как команда, было феноменально. Индивидуально нужно быть на высоте.



Я думаю, это “Манчестер Сити” последний раз не забивал на “Этихаде” в 2021 году. Сегодня для нас это было действительно тяжелое испытание. Мы хотели победить, но, когда ты не можешь выиграть, ты не должен хотя бы проиграть», — приводит слова Артеты ВВС.