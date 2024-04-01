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01:35 (мск), источник: Sport24

Артета прокомментировал ничью в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в 30-м туре АПЛ.

Манчестер Сити
АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Очень напряженный матч, как вы можете себе представить. Сегодня мы сделали еще один большой шаг.

“Манчестер Сити” имеет возможность варьировать состав. Они очень сильны физически, но я думаю, что мы справились с этим очень хорошо. Думаю, мы создали более опасные моменты.

Временами мы были очень агрессивны и получали мяч в идеальных позициях. То, как мы боролись индивидуально и как команда, было феноменально. Индивидуально нужно быть на высоте.

Я думаю, это “Манчестер Сити” последний раз не забивал на “Этихаде” в 2021 году. Сегодня для нас это было действительно тяжелое испытание. Мы хотели победить, но, когда ты не можешь выиграть, ты не должен хотя бы проиграть», — приводит слова Артеты ВВС.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
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