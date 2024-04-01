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06:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» достиг интересного достижения в Ла Лиге впервые с времён Капелло

Мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти не проигрывает в чемпионате Испании уже 24 матча подряд (18 побед, 6 ничьих).

Чемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «Реал», обыгравший в матче 30-го тура испанской Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао (2:0), повторил лучшую серию команды за последние 27 лет. Последний раз подобный результат покорялся «сливочным» под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло в сезоне-1996/1997. Тогда «Реал» выиграл 16 матчей и в восьми встречах сыграл вничью.

После 30 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 75 очков и занимает первое место. В свою очередь, «Атлетик» после аналогичного количества игр в испанской Примере набрал 56 очков и расположился на четвёртой строчке.

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