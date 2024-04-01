«Реал» достиг интересного достижения в Ла Лиге впервые с времён Капелло

По информации источника, «Реал», обыгравший в матче 30-го тура испанской Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао (2:0), повторил лучшую серию команды за последние 27 лет. Последний раз подобный результат покорялся «сливочным» под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло в сезоне-1996/1997. Тогда «Реал» выиграл 16 матчей и в восьми встречах сыграл вничью.