«Реал» достиг интересного достижения в Ла Лиге впервые с времён Капелло
Чемпионат Испании: таблица и календарь
Мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти не проигрывает в чемпионате Испании уже 24 матча подряд (18 побед, 6 ничьих).
Мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти не проигрывает в чемпионате Испании уже 24 матча подряд (18 побед, 6 ничьих).
Об этом сообщает Opta Sport.
По информации источника, «Реал», обыгравший в матче 30-го тура испанской Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао (2:0), повторил лучшую серию команды за последние 27 лет. Последний раз подобный результат покорялся «сливочным» под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло в сезоне-1996/1997. Тогда «Реал» выиграл 16 матчей и в восьми встречах сыграл вничью.
После 30 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 75 очков и занимает первое место. В свою очередь, «Атлетик» после аналогичного количества игр в испанской Примере набрал 56 очков и расположился на четвёртой строчке.