Испанская Marca назвала Захаряна главным героем победного матча «Реал Сосьедад» с «Алавесом»

Материал называется «Захарян демонстрирует игру, которую он привез из России».

«Захарян был выбран Иманолом Альгуасилем, чтобы заменить травмированного Браиса Мендеса в стартовом составе “Реал Сосьедад”, и россиянин показал, что заслуживает играть на позиции третьего полузащитника, а не на фланге, где его обычно используют. И, похоже, это лучшее выступление россиянина со времен перехода в клуб», — написано в статье.

Также Marca назвала Захаряна главным героем матча с «Алавесом».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240964&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсен совершил четыре паса под удар — больше всех в прошедшей игре. Он дважды выводил Ойярсабаля с голкипером один на один, несколько раз опасно подавал угловой, с которого и забил Пачеко. Определенно россиянин является главным героем встречи и человеком, который показывает игру, привезенную им из России», — говорится в статье.