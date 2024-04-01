Тренер «Елимая» Карпович: Разговор о трансфере Черышева был

«Черышев? Да, был такой разговор. Мы отталкиваемся от реалий — наших финансовых возможностей. Второе — что даст нам этот футболист. Именно в наших реалиях, когда зима, плохие погода и качество полей, а не в “Венеции”, Италии, Испании, на хороших полях. Все эти вещи мы учитываем, делаем выводы. Но да, разговор [о Черышеве] был. Он был в списках [трансферных]. Но по определенным причинам сотрудничества не получилось», — приводит слова Карповича Legalbet.kz.