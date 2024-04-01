Левандовски и Канселу не помогут «Барселоне» в матче с «Реалом»

Во время матча такие игроки, как Роберт Левандовски, Жоау Канселу и Иньиго Мартинес, получили предупреждения, что вынудит их пропустить предстоящий матч против «Кадиса» из-за автоматической дисквалификации.

Однако позже стало известно, что предупреждения Левандовски и Канселу были преднамеренными, поскольку желтая карточка, полученная любым из них в игре против «Кадиса», вынудила бы их пропустить эль-класико — игру против мадридского «Реала».

Согласно дисциплинарным правилам Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), Левандовски и Канселу грозят дисквалификации на два матча за умышленное получение желтых карточек во вчерашнем матче против «Лас-Пальмаса». В результате они пропустят эль-класико, сообщает Barca Universal.