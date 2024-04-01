Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Салернитана
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Первая лига
17:00
Кубань
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Атлетико
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
31.03
Манчестер Сити
Арсенал
00
31.03
Ливерпуль
Брайтон
21
30.03
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
11
30.03
Астон Вилла
Вулверхэмптон
20
30.03
Борнмут
Эвертон
21
30.03
Тоттенхэм Хотспур
Лутон Таун
21
30.03
Челси
Бернли
22
30.03
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
11
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:47 (мск), источник: Sport24

Некоторые игроки «Челси» призывают руководство клуба уволить Почеттино

Несколько игроков «Челси» призывают руководство лондонского клуба уволить главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает HITC.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Согласно источнику, футболисты лондонцев хотят, чтобы 52-летний специалист покинул клуб по окончании сезона.

В субботу, 30 марта, «Челси» в большинстве упустил победу над «Бернли» (2:2) в 30-м туре АПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Почеттино возглавил синих летом 2023 года.

Читайте также от «Sport24»
«Какая красивая девушка!» Гимнастка Дина Аверина. Фото в купальнике. Восторженная реакция подписчиков
«Иду на свидание. Познакомились при очень необычных обстоятельствах». Мисс Россия Линникова, переехавшая во Францию
Аппетитная русская фигуристка выложила кокетливое видео
«Фоткаю наряды перед выходом, чтобы отец одобрил и отпустил из дома». Русская фигуристка Станислава Константинова
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь