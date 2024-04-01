Некоторые игроки «Челси» призывают руководство клуба уволить Почеттино
Несколько игроков «Челси» призывают руководство лондонского клуба уволить главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает HITC.
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Несколько игроков «Челси» призывают руководство лондонского клуба уволить главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает HITC.
Согласно источнику, футболисты лондонцев хотят, чтобы 52-летний специалист покинул клуб по окончании сезона.
В субботу, 30 марта, «Челси» в большинстве упустил победу над «Бернли» (2:2) в 30-м туре АПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице.
Почеттино возглавил синих летом 2023 года.