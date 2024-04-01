В «Баварии» отреагировали на желании Алонсо остаться в «Байере»

«Хаби — достойный человек. Я знал его еще, когда работал в “Гладбахе” и вел с ним переговоры, а он возглавлял тогда “Сосьедад”. Поэтому мне было очевидно, что он не покинет Леверкузен», — сказал спортивный директор «Баварии» Bayern & Germany.