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14:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Грилиш рассказал об ожиданиях от концовки сезона АПЛ

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, чего ждет от решающей части сезона чемпионата Англии.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Я тренировался почти на протяжение всей международной паузы без выходных. Нас ждут два матча против “Реала”, игры против “Челси” и “Астон Виллы”. Надеюсь, я смог помочь команде и тренеру. Хочу осчастливить болельщиков в последние два месяца сезона», — сказал Грилиш в интервью сайту «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» вышел на первое место турнирной таблицы АПЛ, набрав 67 очков. Следом идет «Арсенал» (65) и «Манчестер Сити» (64).

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