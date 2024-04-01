Грилиш рассказал об ожиданиях от концовки сезона АПЛ

«Я тренировался почти на протяжение всей международной паузы без выходных. Нас ждут два матча против “Реала”, игры против “Челси” и “Астон Виллы”. Надеюсь, я смог помочь команде и тренеру. Хочу осчастливить болельщиков в последние два месяца сезона», — сказал Грилиш в интервью сайту «Манчестер Сити».