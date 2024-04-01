«Ордабасы» решил судьбу главного тренера и замахнулся на Адиева

«Информация касательно отставки Седнева не утка, и не первоапрельская шутка. Белорусского тренера действительно убирают из “Ордабасы”, как ранее сообщил портал meta-ratings.kz. Также клуб должен покинуть Данияр Шадыев, который де-факто выполнял функции переговорщика и селекционера.



Но самый главный вопрос дня, кто придет вместо них? По нашим сведениям кандидатур несколько, включая Благоевича и даже Адиева (в меньшей степени). Вообще, Магомед Мусаевич имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Но о нем подробно в одном из следующих постов», — пишет источник.