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16:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» решил судьбу главного тренера и замахнулся на Адиева

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев может покинуть свой пост, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «Серый CARDINAL». Накануне шымкетнцы в рамках третьего тура КПЛ-2024 уступили на своем поле «Кайрату» (1:2).

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

«Информация касательно отставки Седнева не утка, и не первоапрельская шутка. Белорусского тренера действительно убирают из “Ордабасы”, как ранее сообщил портал meta-ratings.kz. Также клуб должен покинуть Данияр Шадыев, который де-факто выполнял функции переговорщика и селекционера.

Но самый главный вопрос дня, кто придет вместо них? По нашим сведениям кандидатур несколько, включая Благоевича и даже Адиева (в меньшей степени). Вообще, Магомед Мусаевич имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Но о нем подробно в одном из следующих постов», — пишет источник.

После трех туров КПЛ-2024 «Ордабасы» с четырьмя очками, занимает пятое место в таблице чемпионата.

В минувшем сезоне Седнев впервые в истории клуба, привел шымкентцев к золоту Казахстанской Премьер-лиги.

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